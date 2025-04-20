В центре Ростова горели заброшенные здания

В Ростове на улице Журавлёва днем загорелось бесхозное строение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Богородский, Коммерсантъ Фото: Михаил Богородский, Коммерсантъ

Согласно сообщению, после возгорания огонь перекинулся на другие рядом стоящие заброшенные здания. Прибывшим на место происшествия пожарным удалось локализовать огонь на 300 кв. м. В тушении участвовали 33 сотрудинка МЧС с привлечением 10 спецмашин. В 14:59 пожар был ликвидирован.

Как сообщалось, что за минувшие сутки, 19 апреля, пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области ликвидировали последствия девяти пожаров, шесть возгораний сухой растительности. Также сотрудники МЧС выезжали на помощь при восьми ДТП. Были спасены два человека – один от огня и один пострадавший при аварии.

Сергей Иванов