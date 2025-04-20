Уральский гонщик и депутат Сергей Карякин выиграл гонку в Абу-Даби

Депутат Свердловского Заксобрания и чемпион международных автогонок Сергей Карякин победил в соревнованиях Abu Dhabi Baja Challenge в Объеденных Арабских Эмиратах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Карякин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Сергей Карякин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как следует из видео, которое размещено в социальных сетях Сергея Карякина, по итогам гонки он занял второе место по времени, но из-за пенализации, наложенной на соперника, уральский гонщик стал первым. «Ну что, есть финиш четвертого этапа, есть победа в сезоне. Очень непростая, даже сейчас было сложно определить победителя. По факту, по времени у меня второе, но Гай стартовал не в свою минуту, и получилось, что ему дали пенализацию. Я стал первым. Вот такая вот сложная история. Многие были недовольны этим результатом»,— поделился Сергей Карякин.

Спортсмен поблагодарил свою команду и друзей за поддержку, отметив, что без их помощи эта победа была бы невозможна.

Ранее уральский гонщик несколько раз выигрывал крупнейшее в мире соревнование по ралли-рейдам «Шелковый путь», а также ралли «Дакар».