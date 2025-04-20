Вершинин рассказал, как создавалась конвенция ООН по борьбе с киберперступностью

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил, что Россия работала вместе с мусульманскими странами над созданием конвенции ООН по борьбе с киберпреступностью. В ходе совместной работы стороны учли опыт противостояний исламских стран такому виду преступлений. В том числе они изучили договор по борьбе с информационными правонарушениями, который был разработан в рамках Лиги арабских государств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Вершинин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сергей Вершинин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Вместе мы заложили в конвенцию инструменты прикладного сотрудничества правоохранителей»,— сказал «РИА Новости» господин Вершинин. Он сказал, что еще до запуска переговоров российская сторона провела анализ законодательств России и мусульманских стран. Анализ указал на «всеобъемлющую борьбу» с информационной преступностью, прописанную в законах государств. В ООН дипломатам стран удалось быстро найти общий язык, отметил господин Вершинин.

Кроме того, замглавы отметил вклад Алжира в качестве председателя Спецкомитета ООН. «Его (Алжира.— "Ъ") представителю... удалось создать условия для дальнейшего обновления договора через разработку дополнительного протокола. В этом деле рассчитываем на дальнейшее тесное взаимодействие с партнерами из стран ОИС».

Подробнее о работе над конвенцией — в материале «Ъ» «Киберпространство вписали в компромисс».