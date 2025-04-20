В Ростовской области перекрыли движение по Дону из-за аварии с теплоходом

Теплоход «Альфа», который ходит под флагом РФ, совершил навал на нижние ворота камеры гидроузла носовой частью судна в Семикаракорске. Судовой ход перекрыт, сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Сейчас специалисты выясняют, как сильно были повреждены ворота и пострадавшее судно.

На месте работают 10 специалистов и четыре единицы техники. Разлива нефтепродуктов нет, добавили в МЧС. Авария случилась на Кочетовском гидроузле.

По факту происшествия проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта), сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР. В результате никто не пострадал, уточнили в пресс-службе ведомства.