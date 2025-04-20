Прокуратура проверяет инцидент с теплоходом на Кочетовском гидроузле

Южной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства в сфере безопасности судоходства по факту инцидента с теплоходом на Кочетовском гидроузле. Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что сегодня в 2:50 теплоход «Альфа» (флаг РФ), заходя в камеру Кочетовского гидроузла, совершил навал на нижние ворота носовой частью судна.

Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не произошло.

Кочетовский гидроузел расположен под Семикаракорском на реке Дон.

Сергей Иванов