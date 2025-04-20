Водитель автомобиля KIA Sportage пострадал после столкновения с «КамАЗом» на дороге «Елеево — Параньга». Информация об этом опубликована в Telegram-канале прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Водитель легкового авто пострадал в ДТП с «КамАЗом» в Марий Эл

Фото: Прокуратура Республики Марий Эл Водитель легкового авто пострадал в ДТП с «КамАЗом» в Марий Эл

Фото: Прокуратура Республики Марий Эл

ДТП произошло 20 апреля около 11:30 на 5 км автодороги «Елеево — Параньга». По предварительным данным, водитель грузовика, двигавшийся по второстепенной дороге, не уступил дорогу.

Водителю KIA оказывают медицинскую помощь. Прокуратура Параньгинского района взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки.

Влас Северин