17-летний мотоциклист погиб в ДТП в Тюменской области

В Сорокинском районе Тюменской области 17-летний мотоциклист погиб в ДТП, сообщили в региональной Госавтоинспекции. Инцидент произошел на лесной дороге, в 850 метрах от автодороги между селом Большое Сорокино и деревней Лыкошино. Мотоцикл «Урал» опрокинулся, водитель скончался на месте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Тюменской области Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Подросток не имел водительского удостоверения и взял мотоцикл у знакомого. Его мать заявила, что не знала о намерениях сына. Тело нашли местный житель, который сразу сообщил в полицию.

На месте работают следственно-оперативная группа и полицейские, которые выясняют обстоятельства ДТП. Госавтоинспекция призывает родителей внимательнее следить за тем, чем занимаются дети в свободное время. Прокуратура Сорокинского района организовала проверку по факту ДТП.