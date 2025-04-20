Бизнес разбивает палатки

Состоятельные россияне заинтересовались элитным отдыхом на природе. Речь идет о походах, но с персональным шеф-поваром, душем и переносной электростанцией. Такие путешествия стали чаще выбирать бизнесмены, которые раньше проводили отпуск на курортах в пятизвездных отелях, рассказали “Ъ FM” представители турбизнеса. Цены на премиальные походы начинаются от 30 тыс. руб. в день на человека. Популярностью пользуются в основном маршруты в горах и на Дальнем Востоке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Среди клиентов не только частные лица, но и компании, говорит директор туристической фирмы «Неизведанный мир» Егор Чураков: «Мы делаем походы класса "люкс": Кавказ, районы Приэльбрусья, Камчатка, Северное Приладожье. Такого рода путешествие всегда рассчитано на достаточно маленькое количество людей. Оно не должно превышать шесть-восемь человек, чтобы всем было уютно и комфортно. Мы организовывали такого рода путешествия для большого количества людей, порядка 40-50 человек в диких условиях.

Для них был доступен настоящий кейтеринг, и нам пришлось доставить холодильник достаточно сложным способом.

Страховки для такого класса путешествий, которые мы проводим, не требуются. Я не считаю, что эти туры экстремальные. Хотя, конечно, среди наших путешествий есть и такие. Там все уже по-другому, а организация прежде всего связана с надежностью.

Наши клиенты — бизнесмены. Это люди, которые хотят быть впереди, лидеры, которые хотят вдохновляться такими путешествиями для своей дальнейшей работы и хотят воодушевлять не только себя, но и свои семьи, трудовые коллективы. К нам часто обращаются именно руководители компаний, которые хотят воодушевить своих топ-менеджеров и провести какую-то стратегическую сессию. Этим всем мы, конечно, тоже занимаемся».

Отличительная особенность премиум-походов — размещение в палатках с электричеством и спальные места с матрасами. Иногда для клиентов организуют баню в диких условиях. Но одно из главных требований, максимальная удаленность от городов и других групп туристов, отмечает основательница проекта Lago Ladago Юлия Григорьева: «Сейчас возможности гораздо шире. Мы обеспечиваем такие лагеря автономным электричеством: существуют достаточно компактные генераторы, которые позволяют это сделать в любой удаленной точке.

Плюс предоставляются комфортные матрасы либо, если позволяет местность и возможности, раскладушки, которые создают ощущение комфорта и отдыха на кровати. Также обеспечивается мобильный душ, есть специальные походные кухни.

В чем преимущество такого отдыха по сравнению с классическим отельным? Главное — отсутствие соседней группы. Такой способ позволяет выбирать для путешествия места, которые недоступны для отельного формата. То есть там никогда не будет средств размещения, потому что это слишком удаленное или слишком сложное для освоения место».

По данным аналитиков «Чек индекса», в апреле спрос на палатки вырос на 40% год к году, а интерес к спальным мешкам на 56%. Сейчас товары для походов, в частности, оптом скупают участники туристического рынка, чтобы подготовится к летнему сезону, говорит гендиректор компании Adventure Guide Алексей Юдин. По его словам, таким бизнесом занимаются как крупные турфирмы, так и индивидуальные предприниматели: «Часть заказов — оптовики, которые хотят организовать палаточный парк. Им нужно сразу 50 штук. Мы видим рост спроса. Покупают обычно индивидуальные предприниматели, приходят в магазин как физлицо, но могут оплачивать и карточкой, привязанной к счету юридического лица.

Какая ситуация с ценами на рынке премиальных походов? Они растут. Но одно дело, если у вас поездка раньше стоила 100 тыс. руб., а теперь 150 тыс. руб., и другое, если старая цена была 13 тыс. руб., а новая — 15 тыс. руб. Получается так, что люди это все еще могут продолжать потреблять. На лето, на июль-август мы видим хорошую волну бронирований именно в этом сегменте.

Мы страхуем клиентов. Но за 16 лет организации, например, байдарочных сплавов, у нас ни разу не было ни одного несчастного случая на них. Конечно, мелкий травматизм присутствует, как правило, все проблемы устраняются устраняется на месте. Серьезных травм получить практически невозможно».

Минимальная цена туристического набора в Москве, в который входят палатка, спальный мешок, раскладной стол и набор для выживания, составляет 23,7 тыс. Это на 20% больше чем в 2024-м. Спрос на такие наборы по сравнению с предыдущим сезоном также увеличился на 18%.

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Леонид Пастернак