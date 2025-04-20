Глава Самары назвал стихийный авторынок на Антонова-Овсеенко «пережитком 90-х»

Глава Самары Иван Носков назвал стихийный авторынок на ул. Антонова-Овсеенко «пережитком 90-х» и отметил, что в «таком виде он существовать не должен». Градоначальник подчеркнул в своем Telegram-канале, что подобные торговые объекты мало где сохранились в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марк Боярский, Коммерсантъ Фото: Марк Боярский, Коммерсантъ

Городские власти разъяснят собственникам торговых точек необходимость соблюдения законодательства и правил содержания территории. Предпринимателям предложено самостоятельно навести порядок и работать в правовом поле. При этом не стоит задача закрыть данный рынок.

Андрей Сазонов