Две фуры столкнулись лоб в лоб в Новосибирской области, один человек погиб

В Новосибирской области произошло ДТП с участием двух фур. Об этом сообщил официальный Telegram-канал региональной Госавтоинспекции.

Авария, в обстоятельствах которой разбирается дорожная полиция, произошла в 14:25 на 1255 км трассы Р-254 «Иртыш» (Каргатский район). Водитель грузовика Dongfeng GX, направлявшийся в сторону Омска, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в такой же грузовик.

В результате столкновения один водитель погиб. Сейчас на месте аварии работает следственная группа.

Илья Николаев