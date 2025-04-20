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В Сочи прогнозируют дожди с грозами

В Сочи и ФТ Сириус с вечера 20 апреля до утра 21 апреля ожидаются дожди, местами сильные, возможны грозы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По поручению главы Сочи Андрея Прошунина, все службы работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперштаб.

Власти рекомендовали жителям и гостям воздержаться от отдыха у воды, не оставлять личный транспорт под деревьями и рекламными щитами. При возникновении чрезвычайной ситуации следует звонить по номеру 112.

Андрей Николаев

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