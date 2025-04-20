В Сочи прогнозируют дожди с грозами

В Сочи и ФТ Сириус с вечера 20 апреля до утра 21 апреля ожидаются дожди, местами сильные, возможны грозы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По поручению главы Сочи Андрея Прошунина, все службы работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперштаб.

Власти рекомендовали жителям и гостям воздержаться от отдыха у воды, не оставлять личный транспорт под деревьями и рекламными щитами. При возникновении чрезвычайной ситуации следует звонить по номеру 112.

Андрей Николаев