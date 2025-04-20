Возле трассы Челябинск – Троицк произошел лесной пожар

В Челябинской области произошел природный пожар возле трассы Челябинск – Троицк. В настоящий момент его локализовали, транспорт пропускают малыми партиями в связи с плохой видимостью из-за дыма, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Ландшафтный пожар произошел в районе 39 километра трассы. Сначала ГАИ полностью оставили движение транспорта на этом участке из-за сильной задымленности.

По данным челябинского управления МЧС РФ, пожар локализовали на площади 2,5 га. Тушение огня продолжается.