Жители Краснодара рассказали, какие праздники считают самыми важными

Большинство жителей краевой столицы назвали самым важным официальным праздником День Победы. Таковы результаты опроса, который с 11 по 15 апреля проводил онлайн-сервис по поиску работы SuperJob

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В опросе приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения столицы Кубани. Помимо Дня Победы жители Краснодара, участвовавшие в опросе, также признались, что отмечают Новый год, День защитника Отечества, а также Международный женский день, Рождество Христово и Пасху. Кроме того, многие респонденты отмечают такие официальные праздники как 1 Мая, День России и День народного единства.

Андрей Николаев