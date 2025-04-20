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Жители Краснодара рассказали, какие праздники считают самыми важными

Большинство жителей краевой столицы назвали самым важным официальным праздником День Победы. Таковы результаты опроса, который с 11 по 15 апреля проводил онлайн-сервис по поиску работы SuperJob

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В опросе приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения столицы Кубани. Помимо Дня Победы жители Краснодара, участвовавшие в опросе, также признались, что отмечают Новый год, День защитника Отечества, а также Международный женский день, Рождество Христово и Пасху. Кроме того, многие респонденты отмечают такие официальные праздники как 1 Мая, День России и День народного единства.

Андрей Николаев

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