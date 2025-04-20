В Казани на содержание дорог в Вахитовском и Приволжском районах выделили 538 млн руб. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На содержание дорог в двух районах Казани выделили 538 млн рублей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ На содержание дорог в двух районах Казани выделили 538 млн рублей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Летом работники будут мыть проезжую часть, очищать урны и собирать мусор. Также планируется полив дорог при температуре от +25 до +35 градусов. Зимой улицы будут обрабатывать противогололедными материалами и вывозить снег в специальные пункты.

Работы будут проводиться с 6 июня 2024 года по 31 декабря 2025 года.

Влас Северин