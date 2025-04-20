Владимир Путин выделил по 1 млн рублей селам и школам Южной Осетии к 9 Мая

Президент России Владимир Путин выделил из резервного фонда по 1 млн руб. каждому селу и школе Южной Осетии к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Впереди важный праздник — 80-летие Великой Победы, поэтому президент России принял еще одно значимое решение»,— заявил Сергей Кириенко.

По словам первого замглавы администрации, эти средства будут направлены на уход за мемориалами, памятными стендами и музеями. Сергей Кириенко подчеркнул особую важность этого решения, поскольку «народ республики показал примеры беззаветного героизма, преданности своей Родине».

Из Южной Осетии на фронт во время Великой Отечественной войны ушли 23 736 человек, из них 11,7 тыс. погибли, свыше 7 тыс. пропали без вести. Звания Героя Советского Союза были удостоены 36 осетин.

Николай Аксенов