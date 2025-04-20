Рыбинский космонавт Алексей Овчинин вернулся на Землю

Сегодня в 04:20 по московскому времени спускаемый аппарат «Союз МС-26» вернулся на Землю, приземлившись вблизи Жезказгана, Казахстан. На борту были космонавты «Роскосмоса» Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Дональд Петтит. Об этом сообщил официальный сайт Роскосмоса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Овчинин после приземления

Фото: Роскосмос Алексей Овчинин после приземления

Фото: Роскосмос

Перед возвращением аппарат отстыковался от модуля «Рассвет» российского сегмента МКС. Все этапы спуска прошли без происшествий. Это был четвертый полет в космос Алсея Овчинина. С марта он являлся руководителем Международной космической станции.

«Первое, что я хотел бы сказать, вернувшись, на Землю: 20 апреля, Пасха — Христос Воскресе. А поблагодарить я хотел всех тех, кто помогал, оказывал поддержку»,— сказал после приземления Алексей Овчинин.

«Поздравляю участников экспедиции! Гордимся нашим героем, который продолжает космическую историю Ярославской области. Особо благодарю Алексея Николаевича за его работу с молодежью, вклад в патриотическое воспитание наших детей, личный пример, который важнее и эффективнее всего»,— написал в своем Telegram-канале губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

С сентября 2024 года экипаж провел 43 научно-прикладных эксперимента, совершил выход в открытый космос и принял один пилотируемый и два грузовых корабля.

На станции продолжает работу экипаж 73-й длительной экспедиции. В его состав входят космонавты «Роскосмоса» Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков, астронавты NASA Джонатан Ким, Энн МакКлейн и Николь Айерс, а также астронавт JAXA Такуя Ониси.

Антон Голицын