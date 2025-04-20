В Москве автомобиль с водителем упал в реку

Автомобиль вылетел в реку Яузу в районе Рубцовской набережной, 2. Водитель не справился с управлением, наехал на препятствие и вместе со своей машиной упал в воду. Об этом «Ъ» сообщили в ГУ МВД по Москве.

Пострадавших нет, уточнили в полиции. Как пишет Telegram-канал Shot, водитель, находясь в реке, выбрался из автомобиля и залез на крышу своего тонущего транспорта. Выбраться из реки ему помогли прохожие, утверждает канал. Позже автомобиль достали из воды.

Из-за происшествия дорожные службы перекрыли движение по набережной в направлении Госпитального переулка, сообщил московский дептранс в 9:39 мск. Позже, в 10:27, движение было восстановлено.

Александр Рыльский