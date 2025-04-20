По решению суда житель Кунгура взыскал с маркетплейса более 280 тыс. руб. за отмену заказа, сообщает пресс-служба Кунгурского городского суда. Суд рассмотрел иск жителя Кунгура к ООО «Маркетплейс» о взыскании убытков, неустойке и компенсации морального вреда. Согласно материалам дела, весной 2023 года истец оформил покупку ноутбука в приложении одного из маркетплейсов. Приобретение обошлось в 49,1 тыс. руб., товар заявитель оплатил полностью. Однако продавец отменил покупку, а денежные средства возвратил. В дальнейшем стоимость товара выросла до 175 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Житель Кунгура обратился с претензией к продавцу и попросил оплатить убытки, возникшие из-за незаконного отказа от исполнения договора купли-продажи, но претензию оставили без удовлетворения. Поскольку договор, заключенный между сторонами не исполнили, товар покупателю не передали, суд взыскал с ответчика ООО «Маркетплейс» убытки, причиненные покупателю неисполнением договора купли-продажи. В пользу заявителя суд постановил взыскать разницу между стоимостью приобретенного ноутбука и стоимостью товара на момент рассмотрения дела в суде в сумме 125,8 тыс. руб., неустойку в 56,6 тыс. руб., компенсацию морального вреда в 5 тыс. руб., штраф в 93,7 тыс. руб., а также госпошлину. Решение суда уже вступило в законную силу.