Полиция выясняет обстоятельства ДТП с погибшим на саратовской трассе

Полиция устанавливает обстоятельства дорожной аварии в Аркадакском районе Саратовской области, в результате которой погиб человек и еще двое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Согласно предварительным сведениям, ДТП произошло в 02:30 сегодня, в воскресенье, на 6 км 450 м автодороги «Аркадак — Турки», близ с. Красный Полуостров. Там водитель автомобиля Geely Coolray съехал с дороги и протаранил опору ЛЭП.

В результате аварии водитель этой машины не выжил. Речь идет о молодом человеке 2006 года рождения. Пассажиров Geely Coolray (мужчины 1992 и 1993 годов рождений) увезли в медучреждение.

Павел Фролов