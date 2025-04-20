В Марий Эл пьяный подросток не справился с управлением авто и попал в больницу
Вечером 19 апреля на 5 км автодороги «Русский Кугунур — Большой Ляждур» в Куженерском районе Марий Эл пострадали 2 человека в результате ДТП. Информация об этом опубликована в Telegram-канале прокуратуры республики.
В Марий Эл пьяный подросток не справился с управлением авто и попал в больницу
Фото: Прокуратура Республики Марий Эл
По предварительным данным, несовершеннолетний житель Куженерского района, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением автомобиля «Лада Калина», в результате чего транспортное средство съехало в кювет и перевернулось.
В результате аварии как сам водитель, так и его пассажир получили травмы и были экстренно госпитализированы в медицинское учреждение.
Прокуратура Куженерского района взяла под контроль ход процессуальной проверки по данному инциденту.