Вечером 19 апреля на 5 км автодороги «Русский Кугунур — Большой Ляждур» в Куженерском районе Марий Эл пострадали 2 человека в результате ДТП. Информация об этом опубликована в Telegram-канале прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Марий Эл пьяный подросток не справился с управлением авто и попал в больницу

Фото: Прокуратура Республики Марий Эл В Марий Эл пьяный подросток не справился с управлением авто и попал в больницу

Фото: Прокуратура Республики Марий Эл

По предварительным данным, несовершеннолетний житель Куженерского района, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением автомобиля «Лада Калина», в результате чего транспортное средство съехало в кювет и перевернулось.

В результате аварии как сам водитель, так и его пассажир получили травмы и были экстренно госпитализированы в медицинское учреждение.

Прокуратура Куженерского района взяла под контроль ход процессуальной проверки по данному инциденту.

Влас Северин