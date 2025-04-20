Прокуратура контролирует ход проверки по ДТП с 3 погибшими под Астраханью

Прокуратура Наримановского района Астраханской области взяла на контроль ход процессуальной проверки по факту дорожной аварии, в которой погибли три человека и еще один пострадал. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно релизу, ДТП произошло ночью сегодня, в воскресенье, на трассе Р-22 в районе с. Верхнелебяжье Наримановского района. Там водитель автомобиля протаранил леерное ограждение.

В дорожной аварии погибли три человека. Одну женщину увезли в медучреждение. Ее состояние оценивается как тяжелое. На место происшествия выезжал прокурор района Денис Мироненко.

Павел Фролов