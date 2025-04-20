В Екатеринбурге ввели карантин по бешенству из-за больного кота

В Екатеринбурге ввели карантин по бешенству животных на территории города, соответствующее распоряжение подписал врио главы региона Денис Паслер. Как указано в документе, карантинные мероприятия вводятся в связи с выявлением случая бешенства у кота на территории Екатеринбурга. Карантин будет действовать до 6 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

Согласно координатам, указанных в распоряжении, очаг заболевания находится в коттеджном поселке «Лесные тропы» в Чкаловском районе. Неблагополучным пунктом по бешенству животных определена территория в радиусе 1 км от границ эпизоотического очага. Там временно запретили лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними лицами, ввоз, вывоз восприимчивых животных, за исключением вакцинированных, снятие шкур с трупов восприимчивых животных. На территории неблагополучного пункта также запрещено проводить ярмарки, отлавливать диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.

Денис Паслер поручил свердловскому департаменту ветеринарии организовать в период ограничительных мероприятий провести специальные противоэпизоотические и ветеринарно-санитарные мероприятия по ликвидации очага. «Рекомендовать Главе городского А.В. Орлову принять в пределах своих полномочий необходимые меры, направленные на ликвидацию и профилактику бешенства животных в неблагополучном пункте по бешенству животных»,— указано в постановлении.