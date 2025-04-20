В Казани за сутки произошло 153 ДТП

В Казани за последние сутки зарегистрировано 153 дорожно-транспортных происшествия. Информация об этом опубликована в Telegram-канале городской Госавтоинспекции.

В результате аварий пострадали 3 человека, погибших нет. Среди происшествий — столкновение из-за несоблюдения дистанции, наезд на пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте, и падение пассажира при резком торможении.

Из общего числа ДТП 84 случая оформлены через центры обработки, еще 27 аварий с материальным ущербом зафиксированы сотрудниками ГИБДД на местах.

За сутки выявлено 12 водителей в состоянии опьянения и 4 человека, управлявших транспортом без прав. В отделы полиции доставлены 5 граждан, подозреваемых в совершении преступлений.

Влас Северин