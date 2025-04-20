Красноярскую лесозаготовительную фирму оштрафовали за коррупцию

В Красноярском крае коммерческой фирме выписали штраф в размере 500 тыс. руб. за коррупционное правонарушение. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

По информации надзорного ведомства, в июне 2022 года представитель лесозаготовительной фирмы ООО «Лес-Экспорт» передал от имени компании сотруднику полиции взятку в 30 тыс. руб. Вознаграждение полагалось за общее покровительство.

Прокуратура возбудила дело ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Рассмотрев его, фирме назначили штрафа в размере 500 тыс. руб., который выплачен организацией в полном объеме.

Уголовное дело в отношении взяткодателя находится в производстве суда.

Илья Николаев