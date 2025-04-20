Пермяков среди военных, недавно вернувшихся из плена, не оказалось

Среди военных, недавно вернувшихся из украинского плена, жителей Прикамья не оказалось. Об этом сообщил Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам омбудсмена, очередной обмен пленными состоялся 19 апреля в субботу. Стороны передали друг другу по 246 военнослужащих, были переданы и раненые: в Россию вернулись 15 бойцов, на Украину – 31 боец.

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«К сожалению, наших ребят по предварительной информации, в этот раз в списках нет. Обязательно продолжим и дальше заниматься важнейшей гуманитарной миссией - помогать возвращать из плена наших земляков и вести работу по поиску без вести пропавших. Очень хочется как можно скорее видеть всех наших бойцов невредимыми и здоровыми!» - отметил Игорь Сапко.

До этого Россия и Украина обменялись пленными в марте. Тогда в ходе обмена были освобождены четверо военнослужащих из Пермского края – это жители Юсьвы, Нытвы, Добрянки и Перми.