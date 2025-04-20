В Калининградской области создали мобилизационный резерв

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил, что в регионе создали мобилизационный резерв из военнослужащих запаса и контрактников. По его словам, об этом просили жители области.

«Нужная мера для укрепления теробороны региона. Обратился в Минобороны России. Получил поддержку. Теперь в регионе создан боевой армейский резерв "БАРС 39"»,— написал Алексей Беспрозванных в Telegram-канале.

Как добавил губернатор, участники первой волны сборов уже проходят подготовку на полигоне Хмелевка. Он также уточнил, что записаться в мобилизационный резерв возможно через военные комиссариаты Калининградской области.