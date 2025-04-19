Из плена вернулись двое ярославских военнослужащих

Из украинского плена освободили двух военнослужащих из Ярославской области. Об этом сообщил уполномоченный по защите прав человека в регионе Сергей Бабуркин.

«Ъ» сообщал, что Россия и Украина 19 апреля обменялись военнопленными по формуле «246 на 246». В числе вернувшихся оказались ярославцы Максим Кочин и Кирилл Штин. Последний попал в плен в августе 2024 года в Курской области во время нападения ВСУ.

«Оба наших парня уже позвонили из Минска своим родным. Вскоре все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Россию»,— сообщил господин Бабуркин.

Освобожденные из плена в настоящее время находятся на территории Белоруссии, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Потом их доставят в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

Алла Чижова