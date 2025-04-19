Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Из плена вернулись двое ярославских военнослужащих

Из украинского плена освободили двух военнослужащих из Ярославской области. Об этом сообщил уполномоченный по защите прав человека в регионе Сергей Бабуркин.

«Ъ» сообщал, что Россия и Украина 19 апреля обменялись военнопленными по формуле «246 на 246». В числе вернувшихся оказались ярославцы Максим Кочин и Кирилл Штин. Последний попал в плен в августе 2024 года в Курской области во время нападения ВСУ.

«Оба наших парня уже позвонили из Минска своим родным. Вскоре все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Россию»,— сообщил господин Бабуркин.

Освобожденные из плена в настоящее время находятся на территории Белоруссии, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Потом их доставят в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

Алла Чижова

Новости компаний Все