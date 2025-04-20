В марте 2025 года медианная стоимость аренды коммерческих помещений в Чувашской Республике составила 104 тыс. руб. в месяц, продемонстрировав рост на 25,5% за первый квартал 2025 года. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе сервиса «Яндекс Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аренда коммерческой недвижимости в Чувашии подорожала на 25,5% за квартал.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Аренда коммерческой недвижимости в Чувашии подорожала на 25,5% за квартал.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Цена за квадратный метр достигла 700 руб., увеличившись на 16,5% за квартал.

На рынке продаж коммерческой недвижимости медианная цена квадратного метра в апреле 2025 года составила 45 тыс. руб., что на 5,7% выше показателей начала года. Полная стоимость типичного объекта выросла на 12,1%, достигнув 11,3 млн руб.

Рост цен сопровождается увеличением предложения: количество доступных объектов аренды за квартал выросло в 1,5 раза, а продаваемых помещений — на 10,4%.

Эксперты объясняют текущую динамику активизацией рынка после сезонного спада в конце 2024 — начале 2025 года, а также увеличением доли высокобюджетных объектов в общем объеме предложения.

Влас Северин