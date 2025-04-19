Медианная стоимость квартир на вторичном рынке Республики Марий Эл в марте составила 4,6 млн руб., что на 8,8% выше начала 2025 года. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе сервиса «Яндекс Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Цены на вторичное жилье в Марий Эл выросли на 8,8% за квартал

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Цены на вторичное жилье в Марий Эл выросли на 8,8% за квартал

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Медианная стоимость квадратного метра на рынке вторичного жилья в марте 2025 года составила 94 тыс. руб., увеличившись на 5,9% за первый квартал.

Как отметили аналитики, рынок следует общероссийским тенденциям, демонстрируя умеренный месячный рост цен на 0,6% в марте при одновременном увеличении предложения на 6,9% за квартал. Особенностью текущего периода стало активное пополнение предложения за счет квартир в новостройках, перешедших в категорию вторичного жилья.

Аналитики добавили, что в ближайшие месяцы следует ожидать сохранения текущей ценовой динамики с возможными сезонными колебаниями в пределах 1–2%, традиционно связанными с майскими праздниками.

Влас Северин