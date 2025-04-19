В Ярославской области открывают новые школы и ФАПы

В Ярославской области в прошлом году отремонтировали 67 объектов здравоохранения, поставили 10 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) и три врачебные амбулатории. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в ходе отчета в облдуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Он пояснил, что средства на эти цели выделили по федеральной программе. Также в 2024 году открылся новый хирургический корпус областной клинической онкологической больницы, отремонтировали лечебный корпус инфекционной клинической больницы.

Много внимания уделяется в регионе и профилактике заболеваний. Так, с 2024 года прошедшим диспансеризацию вручают сертификаты, которые можно использовать для получения платных услуг. Параллельно предпринимаются меры для улучшения кадровой ситуации.

«В 2024 году одним из значимых мероприятий по привлечению медицинских кадров стало предоставление именных целевых социальных выплат на приобретение жилья. Так удалось привлечь 44 медработника. Еще свыше 60 человек пришли на скорую помощь, этому поспособствовало двукратное повышение заработной платы. В Ярославскую область приезжают работать из Москвы, Ставропольского края, Коми, Иванова, Череповца, Костромы, Мурманска, Кемерова. Аналогичное повышение коснулось и тех медиков, которые оказывают пациентам паллиативную помощь»,— сообщил господин Евраев.

Одной из стратегических целей развития региона губернатор назвал повышение качества образования. Для этих целей строятся новые объекты: в прошлом году открылись две школы в Ярославле и Рыбинске.

«С 1 сентября 2025 года мы предполагаем ввести в эксплуатацию еще четыре школы: две большие, в Ярославле на Московском проспекте на 1100 мест и на Большой Федоровской на 500 мест, в Угличе на 800 мест, что позволит полностью уйти от второй смены, и в Заволжье на 350 мест. В 2025 году начнется строительство школы в Красном Бору на 1100 мест»,— рассказал глава региона.

Алла Чижова