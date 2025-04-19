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Два человека пострадали в ДТП в Куженерском районе Марий Эл

В Куженерском районе Марий Эл водитель и пассажир пострадали после опрокидывания автомобиля. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции Марий Эл.

Два человека пострадали в ДТП в Куженерском районе Марий Эл

Два человека пострадали в ДТП в Куженерском районе Марий Эл

Фото: Госавтоинспекция Республики Марий Эл

Два человека пострадали в ДТП в Куженерском районе Марий Эл

Фото: Госавтоинспекция Республики Марий Эл

ДТП произошло на 2 км автодороги «Одобеляк — Куженер — Параньга». По предварительной информации, водитель Toyota Corolla не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.

Влас Северин

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