«Акрон» проиграл «Спартаку» в матче РПЛ

В субботу, 19 апреля, в матче 25-го тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты «Акрона» принимали московский «Спартак». Игра завершилась победой гостей со счетом 3:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В составе гостей отличились Тео Бонгонда, Барко, также автогол на счету Алексы Джурасовича. У хозяев мячи забили Артем Дзюба не и Дмитрий Пестряков.

«Спартак» с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» с 28 баллами располагается на девятой позиции.

Андрей Сазонов