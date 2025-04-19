Михаил Евраев рассказал о проектах благоустройства

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в отчете о работе правительства за 2024 год выделил проекты благоустройства, создания пешеходных зон и дорожного строительства. Он отметил, что создается комфортная и безопасная среда для жителей и гостей региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Мы создаем комфортную, красивую и безопасную среду для жителей и гостей, приезжающих в Ярославскую область. И это имеет для людей огромное значение»,— подчеркнул Михаил Евраев.

Он поблагодарил жителей за участие в голосовании по проекту «Формирование комфортной городской среды». В 2024 году около 200 тыс. человек выбрали объекты благоустройства, что позволило Ярославской области занять первое место в ЦФО.

В 2024 году в регионе благоустроили 35 парков, скверов и набережных. Победителями конкурса стали Переславль-Залесский, Мышкин и Данилов, где будут реализованы проекты на федеральные гранты. Ростов Великий и Углич также преобразились, а в этом году планируется установка фонтанов и малых архитектурных форм. В прошлом году региону выделили 1 млрд рублей на строительство коллектора в Ростове Великом, что станет началом благоустройства набережной озера Неро.

Антон Голицын