Полиция Краснодара проверяет сообщения о драке между подростками

Полиция Краснодара проводит проверку по факту конфликта, произошедшего 10 апреля 2025 года на спортивной площадке по улице Летчика Позднякова. Как сообщили в пресс-службе городского УМВД, между группой несовершеннолетних в возрасте от семи до одиннадцати лет возникла ссора, переросшая в физическое столкновение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

По заявлениям, поступившим от родителей детей, получивших телесные повреждения, полицейские оперативно предприняли меры. Были установлены и опрошены как участники инцидента, так и очевидцы произошедшего. Для оценки характера травм назначена судебно-медицинская экспертиза.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Вячеслав Рыжков