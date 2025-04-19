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В Ростовской области в 3 раза увеличились площади под нут и на 25% — под горох

За пять лет площадь сева бобовых культур в Ростовской области выросла вдвое. Нишевые культуры приобретают популярность из-за высокой рентабельности производства, рассказывает «Дон-ТР» со ссылкой на руководителя подразделения Агрохолдинга “Степь” в Зерноградском районе Евгения Пятакова.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

За последние два года площади под нутом выросли почти в 3 раза и на 1/4 увеличились площади под горохом. На полях хозяйства сев нута уже завершился, продолжается закладка льна и масличного подсолнечника.

«Нишевые культуры дают нам возможность соблюдать севооборот, тем самым улучшить фитосанитарное состояние почвы. Горох и нут богаты азотом и являются лучшими предшественниками для озимой пшеницы»,— поясняет Евгений Пятаков.

Между тем, агрохолдинг, наращивая выпуск гороха и нута, сохраняет прежние объемы посевов пшеницы, являющейся для него основной культурой. Несмотря на засушливые условия осени прошлого года, озимый клин благополучно перенес холода и демонстрирует активный рост.

Валентина Любашенко

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