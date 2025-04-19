Минобороны сообщило об ударе по месту испытаний украинского ОТРК «Сапсан»

Российские военные поразили место проведения испытаний украинского ракетного комплекса «Сапсан», сообщило Минобороны. По его данным, удар был нанесен высокоточным оружием и беспилотниками. В результате также уничтожены прикрывавшие объект системы ПВО NASAMS производства Норвегии, утверждается в сводке российского ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

«Сапсан» — многофункциональный оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК). О начале его разработки сообщили еще в 2006 году. В качестве средств поражения предполагается использование оперативно-тактических, зенитных и противокорабельных ракет. Впервые пуск ракеты из ОТРК «Сапсан» показали в новогоднем обращении президента Украины Владимира Зеленского 1 января 2025 года.

NASAMS — зенитно-ракетный комплекс норвежского производства. Первые два комплекса NASAMS Украина получила от США в октябре 2022 года.