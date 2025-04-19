В канун Пасхи Благодатный огонь доставят во все храмы Ставрополья

Христианскую святыню Благодатный огонь доставят на Ставрополье специальным рейсом из Иерусалима в канун Пасхи, после чего распределят по всем храмам региона. Об этом сообщили в Ставропольской митрополии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

По поручению губернатора Владимирова региональное министерство дорожного хозяйства проработало вопросы логистики и безопасности при выполнении этой миссии. Святыню встретят в новом терминале ставропольского аэропорта.

19 апреля христиане отмечают Великую Субботу. В этот день в храме Гроба Господня в Иерусалиме верующие ожидают схождения одной из главных святынь христианства — Благодатного огня. После этого частицы огня развезут по всему миру.

Николай Аксенов