Ижевский суд рассмотрит уголовное дело об инсценировках ДТП с 11-ю фигурантами

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу 11 жителей республики о хищении 2,3 млн руб. в страховой сфере путем инсценировок дорожных аварий, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. В состав группы в том числе входили эксперты-оценщики и сотрудник правоохранительных органов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что восемь обвиняемых в 2018–2022 гг. похитили у страховой компании 1,4 млн руб. путем инсценировки и фальсификации ДТП. В СУ СКР добавляют, что фигуранты предоставляли подложные документы с недостоверными сведениями о дорожных авариях и причиненных повреждениях автомобилям.

Кроме того, правоохранителя привлекают по эпизоду злоупотребления должностными полномочиями. По версии следствия, сотрудник совершил в 2022-м служебный подлог при оформлении инсценированных ДТП. Фигурант сделал это по просьбе участника организованной группы.

Еще несколько эпизодов, считает следствие, произошло в 2019-м и в 2023-2024 гг. Четверо обвиняемых по той же схеме похитили у двух страховщиков 600 тыс. руб. После этого фигуранты предъявили иск в суд, предоставив сфальсифицированные доказательства об объеме и стоимости ущерба в результате ДТП. Таким образом они покушались на хищение еще почти 500 тыс. руб.

Также двое подсудимых, следует из обвинения, в 2023-м похитили 100 тыс. руб. у потерпевшей в Ижевске путем «обмана относительно объема и стоимости причиненного в результате ДТП ущерба».

Преступную деятельность выявили при участии регионального УФСБ. В рамках расследования опросили более 100 свидетелей, провели свыше 20 судебных экспертиз и 20 обысков. Приняты меры к частичному возмещению ущерба: на имущество обвиняемых на сумму более 2 млн руб. наложен арест.

Фигуранты проходят по ряду статей, в их числе — мошенничество с причинением значительного ущерба и хищения в сфере страхования, служебный подлог и злоупотребление должностными полномочиями, а также фальсификация доказательств по гражданским делам (ст. 159 и ст. 159.5, ст. 285, ст. 292, ст. 303 УК РФ). Уголовное дело передали в Октябрьский райсуд Ижевска.