В пензенском селе Луговое на пожаре погибли два человека
Дознаватели МЧС России выясняют причину пожара в Вадинском районе Пензенской области, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Согласно релизу, пожар в частном доме на ул. Большой Конец села Луговое произошел утром сегодня, в субботу. Прибывшие на место пожарные обнаружили открытое горение на 50 кв. м.
После ликвидации пожара специалисты нашли двух погибших, личности которых сейчас устанавливаются. В борьбе с огнем были задействованы 23 человека и 10 единиц техники.