В пензенском селе Луговое на пожаре погибли два человека

Дознаватели МЧС России выясняют причину пожара в Вадинском районе Пензенской области, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Согласно релизу, пожар в частном доме на ул. Большой Конец села Луговое произошел утром сегодня, в субботу. Прибывшие на место пожарные обнаружили открытое горение на 50 кв. м.

После ликвидации пожара специалисты нашли двух погибших, личности которых сейчас устанавливаются. В борьбе с огнем были задействованы 23 человека и 10 единиц техники.

Павел Фролов