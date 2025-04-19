Апрельские заморозки на Дону не повлияют на будущий урожай

В Ростовской области весной 2025 года наблюдались резкие перепады температур: от +15 градусов до внезапного падения до - 4.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Подобные температурные аномалии не оказали негативного воздействия на будущий урожай косточковых культур: абрикосов, вишен и персиков»,– считает эксперт Ростовского референтного центра Россельхознадзора Владимир Косов.

Многие плодовые культуры только готовились к цветению, поэтому их ночные заморозки не затронули, серьезного вреда удалось избежать и для аграрного сектора.

Эксперт подчеркнул, что заморозки на почве были незначительными, их непродолжительность не привела к глубокому промерзанию почвы, которое могло бы погубить озимые. В подобных обстоятельствах нанести существенный урон посевам было затруднительно, особенно принимая во внимание сохранившееся тепло земли.