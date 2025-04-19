Ярославское минприроды хочет закрыть завод «Феникс» в Тутаеве

Министерство лесного хозяйства и природопользования Ярославской области подало иск в суд о закрытии ООО «Феникс» из-за нарушений экологических норм. Об этом сообщило правительство региона.

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Инспекторы министерства, специалисты Центра охраны окружающей среды и представители прокуратуры неоднократно фиксировали нарушения от ООО «Феникс» в части загрязнения атмосферного воздуха. Заместитель министра Дмитрий Бобриков сообщил, что за последние пять месяцев деятельность компании дважды приостанавливалась, последний раз — 13 апреля. После возобновления работы вновь поступили жалобы на неприятный запах в Тутаеве.

Предприятие производит изделия из высокохромистого чугуна и стали для различных отраслей промышленности. По данным сервиса «Руспрофайл», среднесписочная численность сотрудников в 2024 году составляла 81 человек. По данным «Спарк-Интерфакс», учредителем и директором является Рашид Галимов, выручка предприятия в прошлом году составила 335 млн руб.

В Тутаеве также возбуждено уголовное дело по факту загрязнения воздуха в жилой зоне. Расследование продолжается.

Антон Голицын