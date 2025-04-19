«Молот» расстался с первым игроком после окончания сезона

Нападающий Владислав Картаев покидает «Молот», об этом сообщает пресс-служба спортивного клуба. Хоккеист перешел в состав пермской команды из ХК «Норильск» в декабре 2024 года. Суммарно за «Молот» 33-летний форвард провел 18 матчей, в которых набрал пять (2+3) баллов за результативность при показателе полезности «+5».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нападающий Владислав Картаев покидает ХК «Молот», фото - пресс-служба клуба. Фото: Нападающий Владислав Картаев покидает ХК «Молот», фото - пресс-служба клуба.

Владислав Картаев стал первым игроком, с которым «Молот» расстался после окончания сезона. Напомним, что по итогам регулярного чемпионата ВХЛ пермский клуб занял итоговое девятое место в турнирной таблице, а затем четвертый год подряд вылетел в первом круге игр плей-офф.