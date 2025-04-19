МИД России призвал мировые структуры дать оценку действиям Молдавии против РПЦ

МИД России прокомментировал ситуацию с архиепископом Маркеллой, которого не выпустили из Молдавии в Израиль для участия в церемонии схождения Благодатного огня. По мнению российского ведомства, это является злостным выпадом против канонической православной церкви. Об этом сказано в комментарии посла по особым поручениям МИД РФ Геннадия Аскальдовича.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Архиепископу дважды не дали вылететь из международного аэропорта Кишинева — 17 и 18 апреля. В итоге было решено, что благодатный огонь доставит в Молдавию другая группа священников. В российском МИДе призвали международные структуры обратить внимание на этот инцидент и «дать принципиальную оценку возмутительным действиям молдавских властей».

«Расцениваем данный преднамеренный шаг, вызвавший в самой Молдавии и за ее пределами широкий негативный резонанс, как очередное проявление антинародного курса молдавских правителей, их политики двойных стандартов»,— прокомментировал господин Аскальдович.

Православная церковь Молдавии — самоуправляемая часть Русской православной церкви. Церковь разделена на шесть епархий, она включает почти 1300 приходов. С 1992 года в стране также действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, насчитывающая 291 приход.