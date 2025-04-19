В 38 районах Татарстана приступили к посевным работам, уже засеяно 115 тыс. га из запланированных 1,7 млн га. Об этом на совещании в Доме правительства сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 38 районах Татарстана начались посевные работы

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ В 38 районах Татарстана начались посевные работы

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Министр подчеркнул важность ускорения темпов работ. По его словам, задержка в две недели может снизить урожайность зерновых культур до 15 центнеров с гектара. В регионе 348 тыс. га заняты многолетними травами, а на кормовые цели планируется посеять 130 тыс. га кукурузы и 190 тыс. га других культур.

В республике также была завершена оценка состояния озимых культур. Из 485 тыс. га посевов 97% находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Подкормка озимых культур и многолетних трав проведена на площади 680 тыс. га, что составляет 82% всех площадей.

Влас Северин