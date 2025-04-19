«Акрон» сыграет со «Спартаком» в матче РПЛ

История взаимоотношения этих команд пока не очень богатая. «Акрон» встречался с московским «Спартаком» в официальных матчах лишь трижды. Их первый официальный матч в розыгрыше Кубка России-2022/2023 подарил болельщикам сенсацию. Футболисты «Акрона» тогда победили со счетом 2:1 и выбили спартаковцев из розыгрыша турнира. Поединок проходил на стадионе «Кристалл» в Жигулевске ровно два года назад — 19 апреля 2023 года. Местная арена тогда не смогла вместить всех желающих. Голы за «Акрон» забили Андрес Понсе и Никита Салтыков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В матче первого круга РПЛ-2024/2025 «Спартак» обыграл в Москве тольяттинцев со счетом 4:0. А 12 марта текущего года столичный клуб в кубке страны одолел «Акрон» в Самаре со счетом 3:2.

«Спартак» на данный момент занимает третье место в турнирной таблице РПЛ и еще не лишился шансов на чемпионство. «Акрон» располагается на девятой позиции и не теряет надежд на попадание в итоговую восьмерку. Сегодняшняя встреча команд начнется на стадионе «Солидарность Самара Арена» в 15:30 (MSK+1).

Андрей Сазонов