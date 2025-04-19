16% ижевчан планируют продлить майские праздники отпусками и отгулами

16% жителей Ижевска планируют продлить отдых в майские праздники за счет отпусков и отгулов, следует из опроса сервиса SuperJob. 47% опрошенных не собираются этого делать, еще 16% горожан указали, что работают по сменному графику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Наибольшее число желающих продлить отдых в мае — ижевчане в возрасте от 35 до 45 лет. Кроме того, вариант продления майских праздников чаще рассматривают люди с более высоким доходом. Среди жителей, получающих от 100 тыс. руб. в месяц, такой выбор планируют сделать 17%. Среди ижевчан с ежемесячным доходом до 50 тыс. руб. — только 10% опрошенных.