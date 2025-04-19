На Кировской дамбе в Казани установят шумозащитные экраны

В Казани на реконструкцию Адмиралтейской транспортной (Кировской) дамбы, а также установку на ней шумозащитных экранов выделили 89 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок (https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/common-info.html?regNumber=0311500001925000020).

Экраны будут размещены на участке длиной 0,7 км от улицы Кировская дамба до Адмиралтейского моста. На их установку направят 63 млн руб. Планируется использовать конструкции из алюминиевых или стальных панелей со звукопоглощающими вкладышами.

Также запланирован ремонт тротуара, который обойдется почти в 8 млн руб. На утилизацию строительного мусора выделили 1,7 млн руб. Заказчиком выступает Дирекция финансирования программ дорожных работ. Работы должны завершить к 19 ноября.

Влас Северин