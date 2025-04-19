Министр спорта региона покидает свой пост

Министр спорта Ярославской области Денис Салтыков покидает свой пост по собственному желанию. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил источник в органах власти региона.

До назначения в Ярославль Денис Салтыков работал в министерстве физической культуры и спорта Московской области. Министерство спорта и молодежной политики Ярославской области он возглавил 17 ноября 2023 года в качестве исполняющего обязанности министра. В 2024 году из структуры выделилось министерство спорта, которым господин Салтыков продолжил руководить также в качестве и.о.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», с 3 апреля Денис Салтыков работал в статусе министра. Однако уже через две недели после этой даты он объявил своим коллегам и представителям спортивных федераций об уходе. В правительстве области пока официально не сообщили об отставке, фамилия министра значится и на сайте органов власти региона.

Антон Голицын