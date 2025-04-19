Вся энергосистема Абхазии оказалась обесточена
Энергосистема Абхазии оказалась полностью обесточена в результате аварии на сетях, находящихся на территории Грузии. Об этом сообщила государственная энергетическая компания «Черноморэнерго» в своем официальном Telegram-канале.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Основным источником электроснабжения республики остается Ингурская гидроэлектростанция, расположенная на границе с Грузией. С 2024 года в регионе зафиксирован устойчивый дефицит электроэнергии, обусловленный сокращением выработки на ГЭС из-за критического понижения уровня воды в Джварском водохранилище.
Объекты станции территориально распределены между сторонами: плотина находится под контролем Тбилиси, а система управления — в Гальском районе Абхазии. Несмотря на политические разногласия, эксплуатация Ингурской ГЭС осуществляется в режиме совместного управления, а выработка электроэнергии делится между двумя сторонами.