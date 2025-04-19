Правнук водрузившего Знамя Победы над Рейхстагом Кантарии отправился на СВО
Правнук Героя Советского Союза Мелитона Кантарии, поднявшего в 1945 году Знамя Победы над рейхстагом, воюет в зоне военной операции на Украине. Об этом 18 апреля сообщил Луганский информационный центр.
Герой Советского Союза, младший сержант Мелитон Кантария (май 1946 года)
Фото: Владимир Гребнев / РИА Новости
По данным Life.ru, двоюродный правнук Мелитона Кантарии, Георгий (Гога) Кантария проходил срочную службу в войсках ПВО, а после подписал контракт с Росгвардией. В 2018 году Росгвардия сообщала, что рядовой Гога Кантария во время весеннего призыва прибыл в калачевскую бригаду оперативного назначения Южного округа войск.
В 2022 году Георгий Канатария решил отправиться в зону СВО добровольцем в составе калужского подразделения им. Г.К. Жукова, передавал канал «Звезда».
Мелитон Кантария вместе с Михаилом Егоровым и Алексеем Берестом в мае 1945 года водрузили над рейхстагом штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии. Берест за участие в этой операции получил орден Красного Знамени, Кантария и Егоров — удостоены звания Героев СССР.