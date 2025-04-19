Правнук водрузившего Знамя Победы над Рейхстагом Кантарии отправился на СВО

Правнук Героя Советского Союза Мелитона Кантарии, поднявшего в 1945 году Знамя Победы над рейхстагом, воюет в зоне военной операции на Украине. Об этом 18 апреля сообщил Луганский информационный центр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Герой Советского Союза, младший сержант Мелитон Кантария (май 1946 года)

Фото: Владимир Гребнев / РИА Новости Герой Советского Союза, младший сержант Мелитон Кантария (май 1946 года)

Фото: Владимир Гребнев / РИА Новости

По данным Life.ru, двоюродный правнук Мелитона Кантарии, Георгий (Гога) Кантария проходил срочную службу в войсках ПВО, а после подписал контракт с Росгвардией. В 2018 году Росгвардия сообщала, что рядовой Гога Кантария во время весеннего призыва прибыл в калачевскую бригаду оперативного назначения Южного округа войск.

В 2022 году Георгий Канатария решил отправиться в зону СВО добровольцем в составе калужского подразделения им. Г.К. Жукова, передавал канал «Звезда».

Мелитон Кантария вместе с Михаилом Егоровым и Алексеем Берестом в мае 1945 года водрузили над рейхстагом штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии. Берест за участие в этой операции получил орден Красного Знамени, Кантария и Егоров — удостоены звания Героев СССР.